Tribunal de Dakar : une dame emprunte le téléphone du boucher et s’enfuit avec

Agée de 42 ans et mère de deux enfants, Maïmouna, déjà connue de la justice, a été récemment condamnée pour des faits de vol. Cependant, la quadragénaire s'est à nouveau retrouvée devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar pour répondre à un nouveau vol insolite. Cette fois-ci, les charges retenues contre elle concernent le vol d'un téléphone portable au préjudice du boucher Assane Ndoye.



D’après L’Observateur, lors de l'audience, il a été révélé que Maïmouna avait abordé la victime en lui empruntant son téléphone sous prétexte de vouloir prendre des photos. Profitant d'un moment d'inattention, elle s'est éclipsée avec le téléphone. Le jour des faits, après s’être enivré dans un bar à Liberté 6, elle s'était rendue à la Sogas ( ex-Seras) pour, prétendument, acheter de la viande.



La voleuse astucieuse a joué un autre tour en simulant un appel avec le téléphone volé à un chauffeur de moto Jakarta, quittant les lieux sans payer la course. Contestante aux accusations, Maïmouna a plaidé qu'elle avait simplement pris du temps et que le boucher avait mal interprété la situation.



Le tribunal a finalement condamné Maïmouna à de 3 mois de prison assortis de sursis.