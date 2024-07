Tribunal de Dakar : une jeune mère condamnée de prison pour avoir planté un couteau à son petit-ami

Mariama Guèye, une mère célibataire de 22 ans, a de nouveau été condamnée pour violences volontaires. Le tribunal des flagrants délits de Dakar l'a condamnée hier mardi, à 4 mois de prison ferme pour avoir poignardé son amant, Mamadou Faye.



La mise en cause décrite comme une multirécidiviste, avait déjà été condamnée par le passé pour des faits similaires. Cette fois-ci, elle s'est retrouvée à la barre suite à un incident survenu dans la nuit du 26 juillet, informe Les Échos. Après avoir passé la soirée avec son amant à Rebeuss, elle souhaitait rentrer chez elle à Niayes-Thioker. Mamadou Faye, inquiet de l'heure tardive, lui avait proposé de passer la nuit chez lui. Une dispute a éclaté lorsqu'elle a refusé, et dans un accès de colère, elle lui a asséné un coup de couteau à l'avant-bras.



Mamadou Faye a immédiatement porté plainte, conduisant à l'arrestation et l'inculpation de Mariama Guèye pour "coups et blessures volontaires et détention d'arme sans autorisation administrative."



Lors de son procès, la dame Guèye a déclaré avoir ramassé le couteau dans une gargote avant de l'utiliser contre son amant. Finalement, son petit ami qui a retiré sa plainte, a révélé au tribunal que la jeune femme était entrée dans une colère noire lorsqu'il avait refusé d'assumer la paternité de l'enfant qu'elle porte. Mariama Guèye a rejeté cette accusation, affirmant qu'elle ne voulait simplement pas passer la nuit avec lui.



Malgré ses excuses, le procureur a requis une peine de 4 mois de prison ferme, peine que le tribunal a suivie. La jeune femme de 22 ans a été condamnée pour "coups et blessures volontaires ainsi que pour détention illégale d'arme."