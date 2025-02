Tribunal de Mbour : un homosexuel traîne son partenaire en justice

Jeudi dernier, le Tribunal de Mbour a été le théâtre d’un procès opposant M. Diagne, étudiant en master, à O. Niang, un homme décrit comme homosexuel. Ce dernier est accusé d’avoir été impliqué dans plusieurs altercations violentes avec ses partenaires. L’affaire trouve son origine dans une rencontre arrangée via un site de rencontres pour homosexuels sénégalais.



Selon L’Observateur, les deux hommes se sont rencontrés en janvier dernier après avoir convenu d’un prix de 30 000 F CFA pour un rapport sexuel. Le rendez-vous a eu lieu à 14 heures devant le stade municipal Caroline Faye de Mbour, avant que les deux hommes ne se rendent chez O. Niang pour s’isoler dans sa chambre.



Cependant, la situation a rapidement dégénéré. M. Diagne aurait décidé de quitter les lieux sans honorer le paiement convenu, ce qui a provoqué la colère de O. Niang. Ce dernier l’a poursuivi dans la rue, exigeant son dû. La dispute s’est transformée en une violente altercation en plein jour, sous les yeux des passants.



O. Niang a pris le dessus lors de la bagarre, infligeant des blessures graves à M. Diagne. Ce dernier a été secouru par des habitants de Grand Mbour et conduit à l’hôpital Thierno Mouhamadou Barro. Muni d’un certificat médical attestant d’une Incapacité temporaire de travail (Itt) de 20 jours, M. Diagne a porté plainte au commissariat central de Mbour.



Lors de l’audience, M. Diagne a reconnu devoir 30 000 F CFA à O. Niang. Toutefois, il a affirmé qu’aucun rapport n’avait eu lieu. Une version contestée par O. Niang, qui a maintenu sa position.



Le tribunal a finalement condamné O. Niang à deux ans de prison, dont six mois ferme.