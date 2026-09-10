Casamance : le sous-préfet de Nyassia salue le retour progressif des déplacés et la relance économique

Le sous-préfet de l’arrondissement de Nyassia, Moussa Aly Bâ, a salué ce mercredi « la dynamique nouvelle » observée dans sa circonscription avec le retour progressif des populations déplacées par le conflit en Casamance. L'autorité administrative s'exprimait lors d'une visite de terrain dans le village de Darou Salam, en présence d'une délégation d'ONU Femmes venue remettre du matériel informatique à des agricultrices bénéficiaires du Programme d’appui aux femmes dans l’agriculture et le développement durable (PAF/AgriFeD).



L'administrateur civil a rappelé l'ampleur des impacts subis par ce territoire du département de Ziguinchor, où 21 des 25 villages de la commune de Nyassia avaient été désertés en raison de l'insécurité. M. Bâ a souligné que la stabilisation sécuritaire s'accompagne désormais de la réhabilitation des infrastructures de base, de la réouverture des services sociaux et de la reprise des activités économiques locales.



Le représentant de l'État a insisté sur la nécessité de pérenniser ce retour en garantissant l'autonomisation économique des ménages, en particulier des femmes. Tout en rappelant leur rôle central dans la sécurité alimentaire et la cohésion sociale, le sous-préfet a pointé les contraintes persistantes liées à l'accès au foncier, aux intrants et aux technologies numériques, saluant les dotations en équipements informatiques fournies par ONU Femmes pour appuyer la gestion des exploitations féminines.