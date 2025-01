Tribunal de Pikine-Guédiawaye : l'étudiant, les visas pour le Canada et la rançon pour le faux kidnapping

L’histoire de Mansour Diallo, étudiant originaire de Kolda, a de quoi choquer et attrister. Jugé vendredi dernier pour association de malfaiteurs, usurpation d’identité et escroquerie, ce jeune homme de 24 ans, autrefois l’espoir de sa famille, a sombré dans une série d’actes frauduleux qui l’ont conduit droit en prison.



Tout commence en 2021, lorsque le mis en cause a obtenu son baccalauréat. Mais au lieu de s’inscrire à l’université comme il le prétendait, Diallo a multiplié les démarches infructueuses pour poursuivre ses études à l’étranger. En quête de solutions, il finit par se tourner vers des pratiques douteuses, entraînant dans son sillage amis et proches.



En 2024, renseigne L'Observateur, Mansour Diallo a convaincu son ami Alassane Ba de tenter l’émigration clandestine vers l’Europe. Après avoir collecté de l’argent auprès de leurs familles respectives plus de 7 millions de FCFA les deux jeunes partent pour le Maroc. Mais le voyage vire au drame : leur embarcation chavire en Méditerranée. Alassane disparaît dans le naufrage, laissant sa famille dans le désarroi.



Profitant de la situation, Mansour usurpe l’identité de son ami décédé pour extorquer 4 millions de FCFA à l’épouse d’Alassane, en prétendant qu’il était kidnappé en Libye. Il utilise également le téléphone d’Alassane pour convaincre d’autres victimes de fausses opportunités de visa, leur soutirant des sommes considérables. Il a soutiré à Amadou Korka Diallo : 1,15 million de FCFA pour un visa canadien, à Amadou Diagoura Ba : 1,4 million de FCFA pour un visa et à Djibril Baldé : 3,8 millions de FCFA pour un voyage avorté en Europe.



Soucieux de récupérer leur argent, les victimes tendent un piège à Mansour. Lors d’une fausse transaction, son complice Moustapha Cissé est interpellé. Ce dernier a révélé l’identité et l’adresse de celui-ci . Arrêté par la police de Pikine, le mis en cause a reconnu les faits et a avoué la mort de son ami Alassane en mer.



Face à ces actes, Mansour Diallo et son complice ont été condamnés à deux ans de prison ferme. Ils devront également payer 10 millions de FCFA de dommages et intérêts aux victimes.