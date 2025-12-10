Kédougou : un ressortissant malien arrêté pour "détention de drogue et vente illicite de médicament illicite"

La Brigade de Recherche et de surveillance (Brs) de Kédougou (sud-est du Sénégal) a arrêté Drissa Sidibé, un commerçant d’origine malienne, âgé de 36 ans. Il est poursuivi pour « détention et trafic international de substances psychotropes, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien, conformément aux dispositions en vigueur ».



L’interpellation de Drissa Sidibé est partie de l’exploitation d’une information faisant état d’un trafic de tramadol à Sambarabougou (Kédougou). L’opération menée durant la nuit du mardi 09 décembre 2025 aux environs de 03 heures, a permis la saisie de 57 cartons de comprimés de Tramadol, soit un total de 5 700 comprimés, accompagnés d’une importante quantité de médicaments pharmaceutiques, représentant un poids global de 164 kilogrammes.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour « détention et trafic international de substances psychotropes, vente illicite de médicaments et exercice illégal de la profession de pharmacien, conformément aux dispositions en vigueur ».



Selon les informations rapportées par L’Observateur, cette interpellation souligne l’engagement des forces de l’ordre dans la lutte contre le trafic de stupéfiants et la commercialisation illégale de produits pharmaceutiques, qui constituent une menace pour la santé publique et la sécurité dans la région.