Fatick : 217 kg de chanvre indien estimés à 24 millions FCFA saisis par la Douane maritime

Deux cents dix-sept (217) kilogrammes de chanvre indien, une cargaison estimé à 24 millions FCFA, ont été saisis par la brigade maritime de Fimela (située à l'ouest du Sénégal), lors d’une opération menée dans la soirée du 05 décembre 2025.



Selon la subdivision douanière du littoral sud de Fatick, l’exploitation d’un renseignement fiable signalant l’arrivée imminente, à Diofior (une localité de l'ouest du Sénégal, située dans le Sine-Saloum), d’une pirogue transportant une importante quantité de drogue, a permis la saisie de cette importante cargaison de chanvre indien.



Les agents se sont rendus sur les lieux vers 19h 30 mn. Après une demi-heure de veille, ils ont aperçu une pirogue motorisée naviguant à vive allure et sans feu de signalisation dans les bolongs. A l’approche du convoi, les douaniers ont intimé l’ordre au capitaine de couper le moteur. Ce dernier a tenté de prendre la fuite, mais sa manœuvre s’est terminée lorsqu’il s’est échoué sur un banc de sable, à quelques mètres du rivage.



Profitant de l’obscurité et de la faible profondeur de l’eau, les occupants de l’embarcation ont abandonné la pirogue et son contenu avant de prendre la fuite. Les agents ont découvert à bord, huit (08) colis de chanvre indien soigneusement emballés.