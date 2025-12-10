Pikine : une domestique de 20 ans vole 3 millions de FCFA à sa patronne pour faire plaisir à son petit ami

La poste de police de Diamaguene Sicap Mbao (Pikine) a arrêté R. Bathily, une domestique âgée de 20 ans, pour "vol" portant sur un montant de 3 000 000 FCFA à l’encontre de sa patronne. La mise en cause a versé une partie de l’argent à son petit ami pour l’achat d’une chambre à coucher et la réalisation d’autres projets.



Une plainte formulée par O. Diaby a conduit à l’arrestation de R. Bathily. En effet, la prévenue est employée chez la plaignante, O. Diaby en qualité de domestique, depuis presque une année et s’occupe du nettoiement de sa chambre. Selon la victime, elle a remarqué souvent, dans le passé, de petits vols qu’elle laissait passer pour défaut de preuve. Elle a décidé de porter plainte cette fois-ci, quand elle a remarqué la disparition d’une somme de 3 000 000 FCFA, et qu’elle a retrouvé sous les habits de sa domestique. Ainsi, elle s’en est ouverte à tous les occupants de la maison et a formulé, de suite, une lettre de plainte.



L’enquête menée avec l’exploitation du compte Wave de R. Bathily a révélé des transactions de fortes sommes d’argent. Une bonne partie de l’argent volé a été versée à son petit ami pour l’achat d’une chambre et la réalisation d’autres projets. Elle a aussi envoyé des fonds considérables à sa grande sœur établie à Thioubène (un village situé dans la région de Thiès). Concernant le reste de l’argent, elle s’en est payé des habits et des projets de luxe pour sa personne, selon les informations du journal Libération.

Actuellement, l’amant de la domestique est activement recherché.



L’enquête se poursuit.