Tribunal de Tamba : un gendarme auxiliaire condamné pour chantage avec des vidéos obscènes

Le gendarme auxiliaire en service à Dakar, M. Ndao, a écopé d'une peine de 2 ans, dont 6 mois ferme, assortie d'une amende de 500 000 F CFA. Cette condamnation fait suite à sa reconnaissance de culpabilité pour des faits de « menaces de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs ».



Les révélations de cette affaire ont été publiées par le journal L’Observateur qui informe que le mis en cause aurait eu des relations intimes avec une femme mariée identifiée comme F. B. F., qui est son ex-petite amie.



Tout a commencé lorsque M. Ndao a appris après son service militaire que son ancienne compagne, F. B. F., s'était mariée et avait eu un enfant avec son mari.



Animé par un sentiment de vengeance, le gendarme auxiliaire a planifié méticuleusement ses représailles. Profitant d'une permission, il a quitté Dakar pour Tamba, arrivé sur place, il a réussi à appâter la victime. Ainsi ils ont entretenu des rapports sexuels pendant lesquels il a filmé ses ébats sexuels avec F. B. F. Par la suite, il a envoyé ces vidéos obscènes au mari, accompagnées d'un message réclamant de l'argent.



Pire encore, M. Ndao a fait chanter la dame, la contraignant à d'autres rapports sexuels sous la menace de publier davantage de vidéos compromettantes. Face à cette situation, F. B. F. et son mari ont décidé de saisir les gendarmes de la Brigade de recherches de Tamba en portant plainte.



M. Ndao a été arrêté, placé sous mandat de dépôt, et a comparu devant le Tribunal de grande instance de Tamba. Lors de l'audience, le prévenu a avoué que son intention était de prouver à l'époux de F. B. F. l'infidélité de son épouse. Niant catégoriquement toute implication dans un acte de viol, M. Ndao a affirmé que son ex-compagne était consentante.