Tribunal de Tambacounda : six (06) individus jugés pour trafic d'engrais

Six (6) personnes, arrêtées pour trafic d'engrais subventionnés par l’Etat, ont été jugées par le Tribunal de Grande instance de Tambacounda (est). Deux parmi elles, S.krouma et L.Ba, ont été relaxées. Les quatre (04) autres prévenus, ont écopé de deux ans de prison dont un mois ferme, assorti d’une amende de 200 mille Fcfa.



Les faits remontent dans la nuit du 21 au 22 juillet dernier, lorsqu'un véhicule gros porteur a attiré l’attention devant le magasin de stockage d’engrais de Malem Niani (une localité de l'est du Sénégal, située dans le département de Koumpentoum et la région de Tambacounda).



Selon L'Observateur, c'est dans cette situation que les gendarmes de la localité ont été alertés. Ils se sont déployés sur les lieux avant de procéder à l’arrestation des suspects, dont le gérant du Magasin de stockage d’engrais de Malem Niani.



Tous les mis en cause, a nombre de six (06) ont été placés en garde à vue. L’enquête ouverte a révélé que N. Camara, le gérant du magasin, a déclaré avoir été contacté par un certain A.Gueye par téléphone pour l’achat d’engrais 15-15 d’une quantité de 21,5 tonnes. Incapable de fournir cette quantité, le gérant prévoit de lui en donner 5 tonnes pour les quelle le nommé O.G. Dramé était venu récupérer la veille.



Ce dernier, quant à lui, a soutenu avoir accompagné un certain A. Touré pour le retrait des intrants, mais selon ses dires, ce Monsieur a pris la fuite à l'arrivée des limiers.



Pour T.A. Baldé, ressortissant Guinée et conducteur du camion qui devait transporter l'engrais, pour lui, il était venu pour le compte de son patron L. Ba qui l’avait demandé de récupérer, 50 tonnes d’engrais à Mbour avant de le mettre en rapport avec le gérant de Malem Niani, N.Camara, avec qui il a échangé jusqu’à destination. Il ajoute que la marchandise appartient à un nommé S.kourouma.



Ce dernier, a présenté, une facture portant sur 50 tonnes d’engrais 15-15 émise par la société Khandane service, sise à Keur Balla Lô, à Mbour. Ainsi, le camion immobilisé à Malem Niani contenait effectivement 50 tonnes d’engrais 15-15.



A l’issue de l’enquête, les 6 individus ont été déférés au parquet puis placés sous mandat de dépôt.



Toujours selon la même source, le procureur a requis une peine d’un an ferme assorti d’une amende d’un million de Fcfa contre N.camara, O.G.Dramé, A.Guèye et M.touré, il a également demandé la relaxe pour S.krouma et L.Ba.



La défense, quant à elle, assurée par Me Souleymane Ndéné Ndiaye et Me Abdoulaye Lady Ba, a plaidé pour la relaxe pure et simple pour l’ensemble de prévenus, invoquant l’absence de preuve. Elle a consigné une caution global de 850.000 Fcfa.



Le tribunal dans son délibéré a prononcé la relaxe de S.krouma et L.Ba. Les autres mis en cause ont été condamnés à deux ans de prison dont un mois ferme, assorti d’une amende de 200 mille Fcfa chacun à verser au trésor public.