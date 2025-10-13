Tribunal : l'agresseur du DirCom d'E-média condamné à trois (03) ans de prison en ferme

​Le Tribunal de Dakar a rendu son verdict dans l'affaire de l'agression brutale de Mamadou Ndiaye, directeur de la communication du groupe E-Media. Son agresseur, Mamadou Fall, a été condamné à trois ans de prison ferme pour attaque violente commise au domicile de sa victime.



​Mamadou Fall a été reconnu coupable d'avoir violemment agressé M. Ndiaye en pleine nuit. L'acte, remonte à une nuit où l'agresseur s'était introduit au domicile de sa victime avant de lui asséner un violent coup à la tête à l'aide d'une brique.



​Grièvement blessé, Mamadou Ndiaye avait été transporté en urgence à l'hôpital principal de Dakar, où il a reçu des soins intensifs. L'agression lui occasionnant une incapacité totale de travail (ITT) estimée à 28 jours.



​Outre sa peine de prison, Mamadou Fall a été également condamné à verser la somme de 5 millions de francs CFA à Mamadou Ndiaye au titre de dommages et intérêts. Ce jugement met un terme à une affaire qui avait suscité une vive émotion dans le milieu médiatique et au-delà, livre iradio.