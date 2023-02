Tribunal : "le gardien de Sonko a signé la décharge", révèle le Procureur

L'audience en sur l'affaire Prodac opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang s'est tenue ce jeudi, après une suspension de quelques heures. A la reprise, le juge a annoncé le renvoi du procès au 16 février suite à la demande des avocats du leader de Pastef. En effet, les conseils de Sonko qui soutiennent que leur client n'a pas reçu de citation à comparaître, disent ne pas connaître le contenu du dossier. Par conséquent, ils demandent le renvoi du procès.



Mais, le motif qu'ils ont avancé a été démonté par le procureur qui informe que l'huissier a remis la citation. "Il s'est rendu au domicile de Sonko pour remettre la citation. Arrivé sur les lieux, il a trouvé Ousmane Sonko sur place et c’est lui-même qui a demandé à ce qu’on remette la citation à son gardien Lamine Sonko qui a signé à sa place et réceptionné la citation, a-t-il fait savoir.



A l’en croire, la citation a été remise en bonne et due forme donc le prévenu ne peut pas affirmer le contraire. De ce fait l’excuse qui est avancée n’est pas valable, si l'on croît au Ministère public.



Du côté des avocats de Mame Mbaye Niang, ils ont soutenu que la demande de renvoi est inconcevable. Pour conforter leurs dires, ils soulignent qu’Ousmane Sonko avait connaissance de la citation, par conséquent, il devait comparaître. « Nous demandons a ce que l’affaire soit jugée comme il se doit. Nous sollicitons que la demande de report du procès soit refusée », ont avancé les conseillers de Mame Mbaye Niang qui n'ont pas eu gain de cause.