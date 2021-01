Tribunal: une Sénégalaise bastonnée par son amant Nigérian saute du 3e étage

Le tribunal des Flagrants délits de Dakar s’est penché lundi, sur une affaire de jalousie qui a failli virer au drame. Le prévenu Oriabue Evidence, un Nigérian de nationalité, a été jugé pour coups et blessures volontaires, menace de mort et voie de faite à l’encontre de sa petite amie sénégalaise, Amy Ndiaye.



Selon L’Observateur, le mis en cause a bastonné sa petite copine sénégalaise jusqu’à ce qu’elle se jette du troisième étage.



En effet, tout est parti d’un coup de téléphone qu'a reçu la fille alors qu’elle revenait à peine de voyage et frissonnait de fièvre. Inquiet, son amant lui demande d’aller prendre une douche. Une fois dans la salle de bain, son téléphone sonne et le Nigérian décroche. Un garçon était au bout du fil.



Pris de jalousie, Evidence demande des comptes à sa petite-amie qui venait à peine de sortir de la douche. Interrogée, la femme lui révèle, sans ambages, qu’il s’agissait de son nouvel amant.



Appelé à la barre, le prévenu qui ne comprenait que l’anglais, a nié les propos qui lui ont été collés à l’enquête préliminaire. Dans le Pv (Procès-verbal) lu par le parquetier, le mis à cause a reconnu les faits précisant qu’il a simplement donné un gifle à sa petite copine pour la corriger de son infidélité.



Il précise qu’il n’a jamais dit l’avoir frappé. « Les policiers ont modifié ma déclaration, parce qu’ils ne comprennent pas l’anglais », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter : « Je n’ai rien changé de ma déclaration. Elle voulait voyager et c’est moi qui lui ai donné de l’argent. A son retour, elle était très âcre. C’est ainsi que les problèmes ont démarré. Certes, il y a eu une bagarre mais ça ne l’a pas atteinte. Le coup a atteint mon cousin Stanley qui interposé entre nous ».



Parlant de sa copine, Oriabue Evidence dit être très déçu par l’attitude de cette dernière qu’il a tant aimée. « J’étais très surpris que cela soit arrivé. Je ne sais pas les raisons qui l’ont poussé à sauter. C’est ma petite amie depuis 4 ans. Je paie sa location et c’est moi qui fais tout pour elle ».



Malgré ses dénégations, le tribunal l'a reconnu coupable et l’a condamné à un an de prison ferme.