Triple saut aux Mondiaux d’athlétisme : la Sénégalaise Saly Sarr qualifiée pour la finale

Saly Sarr s’est qualifiée pour la finale du triple saut aux Mondiaux d’athlétisme à Tokyo. Quatrième du groupe B des qualifications et septième au classement général avec un bond à 14,21 m, elle disputera la finale ce jeudi 18.
