Trois otages sénégalais enlevés au Gabon sont libres et en sécurité au Nigéria

Les trois otages sénégalais, enlevés par des pirates nigérians dans les eaux gabonaises, sont désormais en sécurité. Selon Oumar Pouye, l’un des commandants de la société Amerger, les trois sénégalais sont sains et saufs et se trouvent actuellement au Nigéria, depuis ce mercredi 19 février.



Sur les ondes de la RFM, le commandant Pouye a exprimé sa profonde gratitude en déclarant : « nous rendons grâce à Dieu. Nous venons d’avoir une très bonne nouvelle concernant nos collègues et compatriotes qui ont été kidnappés par des Nigérians. Ils sont libres et sont tous en bonne santé. Là, où je vous parle, ils sont chez le représentant du Sénégal dans une grande ville au Nigéria. »



Oumar Pouye a également exprimé ses remerciements envers les autorités sénégalaises, soulignant l’aide précieuse et le soutien fourni par l’ambassadeur du Sénégal au Gabon, Monsieur Malick Thiaw.