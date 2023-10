Trois pirogues parties du Sénégal avec 547 migrants débarquent ce vendredi en Espagne

Les jours et les mois se suivent, mais les vagues migratoires en mer ne s’estompent pas, partant des côtes sénégalaises à celles espagnoles.



Ce vendredi 27 octobre 2023, trois nouvelles pirogues parties du Sénégal avec à leurs bords 223, 243 et 81 personnes ont accosté à El Hierro et Tenerife. Parmi elles, il y a 29 Enfants.



Un total de 547 arrivées enregistrées rien que pour cette matinée. Et un nombre de 1935 migrants partis du Sénégal depuis lundi.