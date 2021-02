Troisième journée CAN U20: la Mauritanie affronte l’Ouganda

C'est un match décisif qui opposera la Mauritanie à l’Ouganda pour la troisième journée de la Coupe d’Afrique des moins de 20 ans. Les deux équipes partagent la poule A avec le Cameroun et le Mozambique.



Le Cameroun est déjà qualifié en quart de finale après deux victoires sur la Mauritanie et l’Ouganda. Ayant 3 points chacune, l’équipe de la Mauritanie et celle de l’Ouganda devront batailler pour obtenir une qualification en quart de finale.



Le duel sera décisif entre la Mauritanie et l’Ouganda, ce samedi 20 février, à 19 heures, au stade olympique de Nouakchott.