Trou de 100 milliards Fcfa: Abdoulaye Daouda Diallo dément, et fait état d’une moins-value de recettes de 18,7 milliards

Le ministre sénégalais du Budget et des finances, Abdoulaye Daouda Diallo, a démenti les accusations de l’opposant Ousmane Sonko concernant le trou de 100 milliards FCFA dans le budget de l’Etat, avant de faire état d’une moins-value de 18,7 milliards.



« Il est clair qu’il a été enregistré au premier trimestre 2019 un ralentissement de l’activité économique dû à l’élection présidentielle et qui s’est traduit par des moins-values de recettes de 18,7 milliards FCFA, puisque comparativement à l’objectif de 529,8 milliards fcfa, les recettes budgétaires cumulées a fin mars 2019 se sont chiffrées à 511,2 milliards, révèle M. Diallo.



En dépit de cette moins-value (en économie, c’est une revente à un prix inférieur par rapport à celui de l'achat), Abdoulaye Daouda Diallo a ajouté que les mesures d’amélioration de recettes retenues dans le cadre du projet de loi de finances rectificatives pour l’année 2019 permettront de résorber cette moins-value de recettes en fin d’année en lieu et place d’une projection de trou dans le budget de 345 milliards F CFA, précise-t-il.