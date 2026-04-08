Trump annonce un cessez‑le‑feu de deux semaines avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi une suspension de deux semaines des actions militaires contre l’Iran, à l’issue de discussions avec les dirigeants pakistanais.



Trump a indiqué qu’après des conversations avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le chef d’état-major de l’armée, le maréchal Asim Munir, il avait accepté de suspendre les frappes prévues, à condition que l’Iran rouvre le détroit d’Ormuz « de manière complète, immédiate et sécurisée ».



« J’accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l’Iran pendant une période de deux semaines », a écrit le locataire de la Maison Blanche.



« Il s’agira d’un cessez-le-feu bilatéral », a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.