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Trump annonce un cessez‑le‑feu de deux semaines avec l’Iran



Trump annonce un cessez‑le‑feu de deux semaines avec l’Iran
Le président américain Donald Trump a annoncé mardi une suspension de deux semaines des actions militaires contre l’Iran, à l’issue de discussions avec les dirigeants pakistanais.
 
Trump a indiqué qu’après des conversations avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le chef d’état-major de l’armée, le maréchal Asim Munir, il avait accepté de suspendre les frappes prévues, à condition que l’Iran rouvre le détroit d’Ormuz « de manière complète, immédiate et sécurisée ».
 
« J’accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l’Iran pendant une période de deux semaines », a écrit le locataire de la Maison Blanche.
 
« Il s’agira d’un cessez-le-feu bilatéral », a-t-il écrit sur sa plateforme Truth Social.
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Anadolu Agency

Mercredi 8 Avril 2026 - 01:39


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