Ukraine: une frappe de drone russe sur un bus fait trois morts et douze blessés

Une frappe de drone russe sur un bus à Nikopol, dans le centre-est de l'Ukraine, a fait au moins trois morts et douze blessés, a indiqué, mardi 7 avril, l'administration régionale militaire. «L'ennemi a attaqué un bus avec un drone FPV en plein centre de Nikopol. Il y avait des gens à bord. Ce n'était pas un tir aléatoire. C'était un acte de terreur délibéré contre des civils», a dénoncé sur Telegram le chef de l'administration militaire de la région de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, cité par l'AFP.
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