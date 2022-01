Tuberculose : Diourbel arrive en deuxième position avec plus de cas

Le Coordonnateur du Programme national de lutte contre la tuberculose, Dr Barnabé Gning, a révélé que Diourbel est la deuxième région du Sénégal, après Dakar, où il y a le plus grand nombre de cas de tuberculose. Il se prononçait lors d’une rencontre d’évaluation des performances de la lutte contre la tuberculose dans les régions de Thiès et Diourbel.



« Diourbel est dans la zone rouge. Elle est talonnée par la région de Thiès. Quand nous faisions nos évaluations, Thiès arrivait en deuxième position. Mais, dans la dernière évaluation, Diourbel est arrivé en deuxième position avec plus de cas de tuberculose », a indiqué Dr Barnabé Gning.



À en croire Dr Gning, l’augmentation des cas est liée, entre autres, à la promiscuité, mais aussi au caractère contagieux de la maladie, livre « Le soleil ».