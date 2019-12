Tuerie de Boffa Bayotte: ce que les présumés auteurs ont révélé à Malick Biaye lors de son séjour à Rebeuss

Après quelques jours passés à la prison de Rebeuss suite à son arrestation devant le palais de la République, Malick Diallo Biaye a décidé de porter le combat pour la libération des détenus de la tuerie de Boffa Bayotte, situé dans le sud du Sénégal, qui a coûté la vie à 14 personnes. Ce membre de la Plateforme Frapp France Dégage qui s’est entretenu en prison avec les personnes inculpées et qui sont sous mandat de dépôt depuis 2 ans, est d’avis que ces dernières sont victimes « d’injustice ». À l'en croire, ceux qui sont en prison ne sont, ni de prêt ni de loin, mêlés à cette affaire. Car explique-t-il, certains étaient même des victimes de cette tuerie et ont subi des violences qui ont laissé des séquelles sur leurs corps.



Pour rappel, 16 individus ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt après le drame de Boffa bayotte. Ils sont poursuivis pour quatre chefs d’inculpation « association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel et détention d’armes à feu sans autorisation. Un extrait de son entretien avec PressAfrik, après son séjour carcéral pour avoir manifesté avec Guy Marius Sagna devant les grilles du Palais de la République.