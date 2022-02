Tuerie de Boffa-Bayotte : le journaliste René Capain Bassène encore en grève de la faim

Le journaliste René Capain Bassène, considéré comme le cerveau de la tuerie de Bofa-Bayotte, a encore remis ça. Il entame une nouvelle grève de la faim illimitée à partir de ce lundi, ce, pour exiger l’ouverture de son procès. Il tient à préciser que cette fois-ci, « c’est au prix de sa vie », rapporte Libération.



« J’exige l’ouverture de mon procès. J’ai adressé une correspondance au procureur de la République près le tribunal de Ziguinchor. Mais, ce dernier n’a pas, jusqu’à présent, répondu à ma lettre. Je ne peux plus attendre, car je souffre. Je ne peux plus supporter ma souffrance. Ce sera, cette fois-ci, au prix de ma vie, si on ne me traduit pas à la barre pour me juger», a-t-il menacé.



René Capain Bassène a été identifié comme membre de l’aile politique du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc). M. Bassène fait partie des proches du chef rebelle César Atoute Badiate.



Il a été arrêté suite au carnage qui a coûté la vie à 14 exploitants forestiers dans la forêt du Bayotte-Est en 2018.