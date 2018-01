Tuerie de Boffa : Les cadres casamançais se rebellent contre les auteurs et la mafia du bois

Le Collectif des cadres casamançais s’est réuni ce lundi pour se prononcer sur le massacre de Boffa de samedi dernier qui a couté la vie à 13 personnes. Les auteurs de cette barbarie doivent, selon le président dudit collectif, être traqués, jugés et punis, mais sans oublier ceux qui s’adonnent à la mafia du bois qui méritent le même sort.



«Notre volonté de ne plus voir pareille situation a fait que nous avons voulu réfléchir pour, comme le dit M. le président de la République, que ceux qui ont fait ce forfait puissent être débusqués jusqu’à leur dernière retranchement», a déclaré Pierre Goudiaby «Atepa».



Mais, la traque ne doit pas se limiter aux seuls auteurs de cette barbarie, car, «les gens qui ont poussé ces jeunes-là à aller déforester la Casamance, que cette mafia puisse être démantelée. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé au gouvernement de tout faire pour que, encore une fois, les gens qui sont en train de tuer les forêts du sud de note pays, puissent être identifiés».



Atépa d’ajouter : «Nous en avons identifié quelques-uns, mais l’Etat qui a tous les éléments; les a également identifiés, qu’ils puissent être poursuivis et punis de la même manière que nous pensons que toutes les énergies doivent concourir pour que ceux qui ont commis ce forfait également puissent être débusquer, poursuivis et jugés».