Tuerie de Zeleved au Cameroun: quatre militaires écopent de dix ans de prison

Le tribunal militaire de Yaoundé prononce son verdict pour "assassinat" et des peines d'emprisonnement après de très nombreux ajournements du procès. Le verdict est susceptible d'appel.



En juillet 2018, une vidéo montrant des soldats exécutant sommairement ces deux femmes, les yeux bandés, ainsi qu'une fillette et un bébé que l'une d'elles portait sur le dos, est diffusée sur les réseaux sociaux.



Le gouvernement nie l'implication de son armée dans un premier temps, avant de faire arrêter sept suspects.



Le 21 octobre, après déjà plusieurs ajournements du procès, les sept militaires plaident non coupable. Deux sont acquittés.



Ce procès de la tuerie de Zeleved dure plus de sept mois.



Le drame se déroule dans la localité de Zeleved, dans l'extrême-nord du Cameroun, où le groupe jihadiste nigérian Boko Haram et une branche dissidente multiplient les attaques meurtrières ces dernières années contre les civils et l'armée.