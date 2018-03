Tueries d’enfant au Sénégal : Moustapha Guirassy plaide pour la révision de la carte de la sécurité

Dans un entretien qu’il a accordé à nos confrères de la Zikfm, Moustapha Guirassy a plaidé pour une réinvention de la sécurité. Toutefois, le parlementaire a engagé la responsabilité de tout un chacun face à la recrudescence des séries de tuerie d’enfant.



« Aujourd’hui il y a toutes sortes de personnes dans nos rues. Donc, il y a la responsabilité de la famille et une responsabilité de la communauté, qui a brisé la chaine de la solidarité. Et aujourd’hui, malheureusement nous avons cessé de vivre ces réalités. Naturellement, il y a la puissance publique qui doit réviser la carte de la sécurité du Sénégal »



M. Guirassy d’ajouter : «actuellement, il y a beaucoup de quartiers insulaires, de nouveaux quartiers, qui ont connu un développement rapide. Et si la sécurité ne suit pas, il y aura de sérieux problèmes ».



L’ancien ministre de la communication voit un dénominateur commun à tous ces kidnappings et agressions. « Le plus souvent, ces agissements se passent dans les nouveaux quartiers. Et, dans ce cas, il faut attirer l’attention de la puissance publique », a-t-il dit.



Le parlementaire a également rappelé avoir dit récemment au ministre de l’Intérieur, lors des plénières à l’Assemblée nationale, qu'il faut être aujourd’hui dans une mesure de co-production de la sécurité. «Il faut réinventer la sécurité, parce que la sécurité ne peut plus être gérée simplement par un policier », a-t-il laissé entendre.