Tunisie : arrestation de Sami Fehri, patron de la chaîne de télévision Elhiwar Ettounsi

« Sami Fehri a été arrêté mardi soir à la suite de la décision du procureur général de le mettre en détention préventive de cinq jours pour soupçon de crimes de blanchiment d’argent et de contrats irréguliers au sein de la société Cactus Prod », un groupe privé de production audio-visuelle, a précisé le porte-parole du pôle judiciaire, Sofiène Sliti.



L’administrateur juridique de ce groupe ainsi que son mandataire ont également été mis en détention préventive dans le cadre de cette même affaire.



Avant leur détention, le patron d’Elhiwar Ettounsi et ces deux responsables avaient été auditionnés par la brigade des crimes économiques et financiers du pôle judiciaire, à la suite d’une plainte déposée début 2019 au nom du ministère des Finances, a indiqué encore Sofiène Sliti. Le 29 octobre, le pôle judiciaire avait aussi annoncé l’interdiction de voyager contre Sami Fehri et son épouse.



Détournement de fonds publics sous Ben Ali

La société Cactus Prod a été fondée en 2002 par Sami Fehri et son associé Belhassen Trabelsi, beau-frère de l’ancien président Zine el Abidine Ben Ali, décédé en septembre dernier.



Après la révolution 2011 et la fuite de Belhassen Trabelsi – impliqué dans de nombreux dossiers de corruption-, l’État tunisien a récupéré sa part qui représente 51 % de cette société, et fait partie des biens confisqués au clan Ben Ali après la révolution.