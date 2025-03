Tunisie: des cadres d'Ennahdha devant la justice, accusés d'avoir envoyé des jeunes en Syrie et en Irak

En Tunisie, la seconde audience du procès sur l’envoi de jeunes Tunisiens en Syrie et en Irak sur la période allant de 2011 à 2014 s’est ouverte mardi 25 mars. L’une des figures les plus proéminentes de ce procès est l’ancien Premier ministre et ministre de l’Intérieur Ali Larrayedh, également secrétaire général du parti islamiste Ennahda. Ce sujet des tunisiens combattant en Syrie et en Irak avait beaucoup marqué la population car la majorité était radicalisée dans les branches de l’État islamique.

RFI

