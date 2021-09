Tunisie : des collectifs féministes interpellent le président

Elle avait fait partie des tous premiers acteurs de la société civile à être reçus par Kaïs Saïed après son coup de force en juillet dernier. L’association des femmes démocrates, après avoir laissé le bénéfice du doute au président, souhaite désormais battre le rappel.



Ahlem Bousserwel, secrétaire générale du mouvement, attend des signes forts et rapides. « Nous attendons des mesures, des actes. Une attente particulière par exemple c’est que le gouvernement soit paritaire. Un gouvernement qui n’est pas paritaire c’est vraiment un coup raté en face de notre processus d’égalité et face à nos engagements internationaux. »



Au-delà de la symbolique forte d’un gouvernement composé à moitié de femmes, l’association met aussi l’accent sur la nécessité d’œuvrer à une meilleure protection des femmes rurales en Tunisie. « Les lois socio-économiques des femmes sont prioritaires. L’accès des femmes à la terre, l’accès des femmes à la propriété, l’accès des femmes à la richesse, l’accès des femmes à leurs ressources et à un travail décent. »



Le président tunisien a promis de s’adresser très prochainement à ses concitoyens. Il faudra donc attendre pour savoir si les demandes des féministes ont été entendues.