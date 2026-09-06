Tunisie: nouvelle arrestation d'un journaliste du média d'investigation Al Qatiba

En Tunisie, le journaliste Mohamed Yousfi, du site indépendant d’investigation Al Qatiba, a été transporté en urgence à l’hôpital pour être opéré de l'appendicite samedi soir alors qu’il était en garde à vue depuis vendredi. Arrêté alors qu’il s’apprêtait à participer à une émission de radio sur la crise de l’eau en Tunisie, il a été placé en garde à vue pour des faits présumés d’enrichissement illicite et de blanchiment d’argent selon une source judiciaire citée par l’agence de presse Tunis Afrique Presse. Le Syndicat des journalistes dénonce son arrestation liée à son travail journalistique et à son droit à la liberté d’expression et réclame sa libération.



« N'ayez pas peur, continuez à écrire ! ». Depuis sa cellule de garde à vue, le journaliste Mohamed Yousfi a fait passer un message à ses confrères du site Al Qatiba, relayé par son avocate Hela Bensalem, rapporte notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise. Al Qatiba est un média tunisien indépendant spécialisé dans le journalisme d’investigation et les enquêtes de long format sur les questions politiques, économiques, sociales et environnementales, souligne l'AFP.



Son arrestation a secoué ses collègues présents à une manifestation de l'opposition politique, comme Thameur Mekki, rédacteur en chef du média en ligne Rachma, et également frère de Heythem Mekki, journaliste en exil en France, depuis sa condamnation à un an de prison en juillet. « Durant les derniers mois et semaines, de plus en plus de journalistes sont condamnés, sont poursuivis, c'est une répression grandissante ! »



Mahdi Jlassi, journaliste pour le média indépendant Nawaat, est aussi sous le choc. « Il est l'un des rares journalistes qui tiennent bon pour la liberté de la presse, qui défend pratiquement toutes les catégories sociales et politiques. Il a défendu le droit des Tunisiens à l'électricité, à l'eau, aux médicaments et tout.



Donc le message, ce n'est pas un procès contre Mohamed Yousfi, c'est un procès contre le journalisme indépendant, contre l'indépendance des médias, contre la liberté de la presse et contre surtout l'aude. »

Mohamed Yousfi, hospitalisé depuis hier soir, avait dénoncé via son avocate le fait d'être arrêté pour avoir exercé son métier de journaliste de façon indépendante et professionnelle. Selon le syndicat des journalistes de Tunisie, il avait fait l'objet d'une campagne de dénigrement et de diffamation sur les réseaux sociaux, juste avant son arrestation.



Plusieurs journalistes, avocats, opposants politiques et militants ont fait l’objet de poursuites ou d’arrestations ces dernières années, ce que les ONG et le SNJT dénoncent comme un recul des libertés publiques.