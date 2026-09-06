Liban: plusieurs morts après la reprise des bombardements de l'armée israélienne dans le Sud

L’intensification des bombardements israéliens s’est accompagnée d’un ordre d’évacuation lancé aux habitants d’un village, pour la première fois depuis la mi-juin. La localité visée par un ordre d’évacuation est située à 25 km de la frontière, dans le district de Nabatiyé, au nord du fleuve Litani, en dehors de la zone tampon de facto établie par l’armée israélienne dans le Sud-Liban.



Cette région a été durement touchée par des tirs d’artillerie et des frappes de drones, jusqu’aux premières heures du matin, dimanche. Au moins sept localités ont été la cible de bombardements.



Des frappes aériennes ont provoqué d’importantes destructions à Nabatiyé, la deuxième plus grande ville du Sud-Liban, qui comptait 150 000 habitants avant la guerre. Un espace public de loisir qui comprenait des aires de jeux et un restaurant a été rasé, un hôpital et plusieurs bâtiments totalement détruits.



Dynamitage de maisons

En parallèle aux frappes, l’armée israélienne a poursuivi, à grande échelle, les opérations de dynamitage de maisons dans le sud du Liban. Les dynamitages se sont concentrés dans la localité côtière de Mansouri, au sud de la cité antique de Tyr, à 13 kilomètres de la frontière.



Au moins dix puissantes explosions ont été entendues dans la région. Les destructions sont provoquées par des matières explosives placées par des unités de génie israéliennes ou par des barils d’explosifs largués par des drones. D’autres opérations de dynamitage ont eu lieu dans plusieurs secteurs du Sud-Liban, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone tampon de facto de 700 km2, établie le long de la frontière.