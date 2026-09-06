Indonésie: les vols suspendus dans six aéroports après l'éruption du volcan Krakatoa

En plus de l'aéroport Soekarno-Hatta de Jakarta et de trois autres situés aussi dans la capitale, les aéroports internationaux de Bandung et de Radin, situé près de Bandar Kampung à Sumatra, ont été fermés, a indiqué le ministre des Transports Dudy Purwagandhi durant une conférence de presse.



Peu après, l'aéroport international de Jakarta a annoncé prolonger la suspension des vols jusqu'à 17h30 (10h30 GMT) alors que plus de 200 vols et 20 000 passagers ont déjà été affectés. Des tests ont indiqué « la dispersion de cendres volcaniques dans la zone de l'aéroport international Soekarno-Hatta » conduisant à « la fermeture de l'aéroport », a déclaré dimanche matin le ministère des Transports dans un communiqué.



Des cendres dangereuses pour les moteurs d'avion

Le volcan Anak Krakatoa, qui signifie « enfant du Krakatoa », est entré en éruption samedi, avec une coulée de lave et des détonations audibles jusqu'à 700 kilomètres, a indiqué l'agence de volcanologie dans un communiqué, précisant que deux nouvelles éruptions ont été enregistrées dimanche.



Les cendres, dangereuses pour les moteurs des avions, se sont propagées dans l'espace aérien de l'aéroport international Soekarno-Hatta, poussant les autorités à suspendre les opérations dimanche à partir de 1h30 (18h30 GMT). La suspension a affecté 209 mouvements d'avions et a concerné plus de 22 000 passagers, a ajouté le ministère, précisant que la liaison internationale la plus touchée est celle reliant Singapour.



Seize vols internationaux ont été annulés, sept autres retardés et cinq reprogrammés, a encore indiqué le ministère, précisant que les liaisons concernées incluaient Doha, Sydney et Kuala Lumpur.