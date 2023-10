Turquie: explosion d'une bombe près du Parlement à Ankara

Deux terroristes de sont présentés à bord d'un véhicule militaire léger vers 9h30 (6h30 en temps universel) devant le portail d'entrée de la Direction générale de la sécurité de notre ministère de l'Intérieur et ont perpétré un attentat à la bombe », indique le ministère, qui précise que deux policiers ont été « légèrement blessés » par les flammes.



« L'un des terroristes s'est fait exploser et l'autre a été neutralisé », ajoute le ministère sur X (ex-Twitter). Selon les médias turcs, des échanges de tirs ont également été entendus dans le quartier du Parlement, qui abrite de nombreux ministères. De nombreux véhicules de police et ambulances se sont déployés dans le secteur.



« Il n'y a aucune information encore sur l’identité des auteurs de l’attentat, pas de revendication non plus à cette heure. L’attaque a eu lieu dans un quartier très protégé de la capitale, d’autant plus protégé que c’est aujourd’hui la rentrée parlementaire pour les députés turcs. De nombreux ministres et le président, Recep Tayyip Erdogan lui-même, sont attendus dans l’hémicycle en début d’après-midi », indique notre correspondant à Ankara, Anne Andlauer.



La capitale turque, tout comme la mégalopole d’Istanbul, avaient subi en 2015 et 2016 une série d’attentats meurtriers, attribués aux séparatistes kurdes ou au groupe État islamique.