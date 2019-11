Twitter se prépare à éliminer massivement les comptes inactifs

Twitter commencera à supprimer les comptes inactifs depuis plus de six mois, à moins qu'ils ne se connectent avant la date limite du 11 décembre.



L'élimination sélective inclura les utilisateurs qui ont cessé de poster sur le site parce qu'ils sont décédés - à moins que quelqu'un avec les détails du compte de cette personne soit capable de se connecter.



C'est la première fois que Twitter supprime des comptes inactifs à une telle échelle.



Selon le site, parcouru par BBC c'est parce que les utilisateurs qui ne se connectent pas n'ont pas été en mesure d'accepter ses politiques de confidentialité mises à jour.



Une porte-parole a également déclaré que cela améliorerait la crédibilité en supprimant les comptes dormants des statistiques des abonnés, ce qui pourrait donner à un utilisateur un sens indu d'importance.



Le premier lot de comptes supprimés concernera les comptes enregistrés en dehors des États-Unis.



L'entreprise fonde l'inactivité sur le fait qu'une personne s'est connectée ou non au moins une fois au cours des six derniers mois.



Twitter a déclaré que l'effort n'est pas, comme l'ont suggéré certains utilisateurs sur le réseau, une tentative pour libérer les noms d'utilisateur.



Cela dit, les noms d'utilisateur qui n'étaient pas disponibles auparavant commenceront à être disponibles après la date limite du 11 décembre - bien que Twitter ait dit que ce serait un processus graduel, commençant avec les utilisateurs en dehors des États-Unis.