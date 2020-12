UCAD: les étudiants menacent de reprendre les échauffourées si d'ici demain ils ne sont pas payés

Les étudiants ont encore renouer avec les affrontements contre les forces de l'ordre, pour disent-ils réclamer, ce qui le paiement de leurs bourses, mais aussi le retard du paiement de l'accompagnement des étudiants qui sont en Master. Idrissa Ndiaye, Chargé de Communication de l’Amicale des étudiants de la Faculté des Sciences à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) n'y va pas par quatre chemins. Il met en garde le Gouvernement. Si d'ici demain les bourses ne sont pas payés, ils vont encore sortie sur l'avenue Cheikh Anta Diop pour manifester leur colère.



« Le collectif des étudiants des amicales des étudiants de l’Ucad s'est réuni pour mener un combat. Le but de ce combat n’est rien d’autre que mettre fin au retard de paiement de bourses des étudiants. Mais aussi le retard de paiement des accompagnements des étudiants qui sont en Master. Voilà pourquoi nous nous sommes levés ce matin pour montrer notre mécontentement. Au moment des affrontements avec les forces de l’ordre, il y a eu des blessés dans les deux parties », a expliqué Idrissa Ndiaye, chargé de communication de l’amicale d'étudiants de la Faculté des Sciences, par ailleurs étudiant en Master 2 de la dite Faculté.



Sur le bilan de la journée et la suite des événements, Idrissa Ndiaye d'indiquer: « Certains ont été gravement blessés et évacués d’urgence. Nous avons arrêté le combat, à la demande de l’autorité, qui nous a promis qu’il va sortir un communiqué d’ici le soir. Nous sommes à leur écoute. Si rien n’est fait, d’ici demain nous allons poursuivre notre combat »



Même cris de cœur pour un des étudiants rencontrés a l’infirmerie. « Nous avons eu à barrer la route depuis 8 heures ce matin, jusqu’à 12 heures, pour réclamer nos deux mois d’arriérés de bourses. Malheureusement, nous avons eu à faire face aux forces de l’ordre qui ont d’ailleurs eu à blesser bon nombre de nos camarades qui sont actuellement au niveau des urgences des autres hôpitaux. Nous leur souhaitons un bon rétablissement. Au-delà, nous demandons au ministre de respecter ses engagements. Qu’il nous paye nos bourses. Parce que c’est lui-même qui l’avait dit, que les mensualités allaient être payées, avant la fin du mois. Vous voyez que nous sommes le 9 aujourd’hui, et jusque-là, rien du tout. Ce qui n’est pas du tout normal. Si les bourses ne sont pas payées, d’autres manifestations vont suivre », tonne cet étudiant qui a préféré garder l’anonymat.