UEMOA : les virements entre banques deviennent immédiates

Dans un communiqué en date de ce jour, la banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest (BCEAO) fait mention des nouvelles mesures prises pour ce qui concerne les transactions financières. Dans la note, l'institution financière fait part du lancement d'unsystème de paiement instantané interopérable, le 22 juillet, dans l'espace UEMOA. Ainsi donc, les usagers pourront, désormais, "de traiter des transactions de toute nature, quel que soit le type de compte et les fonds seront reçus instantanément et disponibles immédiatement". Et le communiqué d'ajouter, "les usagers pourront aussi effectuer leurs paiements auprès de tout commerçant disposant d'un QR code interopérable ou capable d'envoyer une demande de paiement. La fourniture des services financiers aux entreprises sera standardisée".A travers ce nouveau système de lancement instantané interopérable, la BECEAO veut traduire sa volonté opérationnelle en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, capable de traiter les transactions de toute nature, quel que soit le type de compte. Selon les autorités de la Banque régionale, la mise en place de cette plateforme va permettre de proposer une large gamme de services, visant à simplifier les transactions quotidiennes des usagers et à stimuler l'innovation financière.En outre, ajoute la source, " que le compte soit détenu auprès d'une banque, d'un émetteur de monnaie électronique, d'une institution de microfinance ou d'un établissement de paiement connecté au système interopérable, les usagers pourront désormais effectuer des transferts et des paiements vers le compte de leurs bénéficiaires, même si l'institution financière du bénéficiaire est différente de celle de l'expéditeur". De plus, "les fonds seront reçus instantanément et disponibles immédiatement. Les usagers pourront effectuer leurs paiements auprès de tout commerçant disposant d'un QR Code interopérable ou capable d'envoyer une demande de paiement. La fourniture des services financiers aux entreprises sera standardisée".