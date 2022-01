UGB: La Coordination des étudiants met fin à leur grève de la faim

La grève de la faim des étudiants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (nord ouest) est suspendue ce mercredi après 48 heures de refus de manger. Ce, suite à une Assemblée générale (AG) convoquée d’urgence. La résolution des problèmes tels que l'assainissement, l'accès à l'eau, l'extension du Wifi et la voirie interne sont les principaux motifs brandis par les étudiants.



Selon « Rewmi Quotidien », pour d’autres explications destinées à leurs camarades, étudiants, une Assemblée générale extraordinaire est convoquée ce mercredi, à partir de 11 heures.



La Coordination des étudiants de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis avait entamé, dans la nuit de dimanche à lundi, une grève de la faim pour fustiger le non-respect du protocole d'accord par les autorités universitaires.



Le 8 novembre dernier, un protocole d’accord a été signé entre les étudiants de l’UGB et les autorités (Gouverneur et autorités universitaires ) en vue du démarrage des travaux d’assainissement de l’Université. Une promesse qui n’aurait pas été tenue, selon les étudiants qui, après plusieurs relances, ont entamé une grève de la faim.