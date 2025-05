UGB : Les étudiants décrètent 24 heures de grève renouvelables

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a décrété une grève de 24 heures renouvelables à l’Université Gaston Berger (UGB), accompagnée d’une journée sans ticket.



Dans un communiqué, elle proteste contre le « non démarrage des travaux de la Plateforme du village O et du chapiteau du Restaurant N°2, la non effectivité du WIFI, l’insécurité régnante du Campus ».





La CESL appelle les autorités à réagir rapidement pour satisfaire les revendications des étudiants.