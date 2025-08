UGB : Un comité de dialogue social installé pour apaiser le climat universitaire

L’université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a procédé ce mardi à l’installation d’un comité de dialogue social dont l’une des missions est de contribuer à l’apaisement de l’espace universitaire.



D’après l’Agence de presse sénégalaise (APS), il est constitué des trois entités principales de l’université Gaston Berger, que sont le rectorat, les syndicats et l’État représenté par l’Inspection du travail, a expliqué Boubacar Bâ, président dudit comité et enseignant à l’université Gaston Berger.



« Donc, ce sont ces trois entités globalement qui composent le comité du dialogue social », a-t-il dit dans un entretien avec des journalistes, en marge de l’installation officielle de ce comité.



Le comité de dialogue social existait déjà depuis 2014. Il a connu une bonne phase avant d’être dans une phase non fonctionnelle, a-t-il rappelé. Il est désormais « en phase de réactivation », a ajouté Boubacar Bâ.



La stabilité dans l’université, la paix sociale et le vivre-ensemble au sein de l’espace universitaire sont les questions sur lesquelles le comité de dialogue social est attendu en priorité, dans l’optique de favoriser des conditions de travail propices à la production scientifique, à la production administrative et à une vie apaisée au sein de l’espace universitaire.



Le recteur de l’université Gaston Berger, le professeur Magatte Ndiaye, s’est réjoui de présider la cérémonie d’installation de ce comité dont il a souligné l’importance dans la définition de stratégies pour une culture de la paix au sein des universités singulièrement l’université Gaston Berger.