UGB : les dates des grandes vacances et de la fin de l’année universitaire 2023/2024

Le Conseil Académique a publié des informations relatives à l'organisation du calendrier de l'année universitaire 2023/2024. Dans une note d’information parvenue à la rédaction de Pressafrik, ce vendredi 26 juillet 2024, signée par le recteur de l’université Gaston Berger de Saint-Louis, Pr Maguette Ndiaye, il est porté à la connaissance des étudiants et acteurs de ladite université que les grandes vacances seront effectives le 14 août 2024 et les cours reprendrons le jeudi 03 octobre à 8 heures. La fin de l’année scolaire est également prévue pour le 25 février 2025.



La note est revenue de façon chronologique sur le Calendrier universitaire en cours actuellement, impliquant les congés et les examens du 1er et 2e semestre.