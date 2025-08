UNICEF : À Gaza, chaque jour, en moyenne, une classe entière d'enfants est tuée

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a déclaré lundi que plus de 18 000 enfants ont été tués à Gaza en 22 mois, ajoutant : "Chaque jour, en moyenne, une classe entière d'enfants est tuée à Gaza."



L'UNICEF a publié une déclaration sur les réseaux sociaux concernant les développements à Gaza.



Dans cette déclaration, il a été souligné que les enfants meurent à cause des bombardements, de la faim, de la famine et du manque d'accès aux services de base.



Dans la déclaration, qui utilise l'expression « chaque jour, en moyenne, une classe entière d'enfants est tuée à Gaza », il a été souligné qu'environ 28 enfants étaient tués chaque jour, soit plus de 18 000 enfants en 22 mois.



La déclaration rappelle que les enfants de Gaza ont un besoin urgent de nourriture, d'eau, de médicaments et de protection, et conclut : « À l'heure actuelle, ce dont nous avons le plus besoin, c'est d'un cessez-le-feu. Immédiatement ! »