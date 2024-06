UNSAS : Marie Yvette Keita remplace Mademba Sock

Marie Yvette Keita, Secrétaire générale du Syndicat national des Enseignants des Ecoles privées catholiques (SNECS) est portée depuis hier mercredi à la tête de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS). Elle en est la Secrétaire générale intérimaire. C'est l'une des décisions prises par le secrétariat exécutif du syndicat, lors de sa session extraordinaire tenue à son siège à la zone de captage.



Par ce titre, madame Keita a la lourde tâche de porter l'héritage de Mademba Sock aussi bref que puisse être son passage à la tête de l'UNSAS. Puisqu'elle en assure l'intérim. Monsieur Mademba Sock à la tête de l'UNSAS depuis plusieurs décennies est décédé dans la nuit de vendredi à samedi 15 juin 2024 à Paris.



Hommage lui a été également rendu, lors de cette session extraordinaire. "Les membres du Secrétariat exécutif sont profondément attristés par le décès du camarade Mademba Sock, figure emblématique du mouvement syndical. Une disparition qui a créé une onde de choc dans le pays, en Afrique et dans le monde", peut-on lire sur la note transmise à PressAfrik. Sur la même note l'on peut lire : "L’UNSAS réaffirme sa volonté de préserver et consolider le riche héritage laissé par le camarade Mademba Sock. Toutes les dispositions idoines sont en train d’être prises pour préserver l’UNSAS, un instrument dont les travailleurs et le pays ont grandement besoin".