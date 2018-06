URGENT - 5 personnes d'une même famille périssent dans un incendie à Kédougou

Cinq personnes ont péri ce jeudi 21 juin dans un incendie à Kédougou. D'après les dernières informations reçues, les 5 victimes, qui ont été déclarées mortes par asphyxie, sont toutes des membres de la famille du chef d'agence de la Caisse nationale du crédit agricole du Sénégal (Cncas).

Il s'agit de son épouse, ses deux enfants âgés de 2 et 11 ans, sa soeur et sa nièce âgées entre 16 et 17 ans.



Le drame s'est produit vers 04 heures du matin avant que les sapeurs-pompiers n'arrivent sur les lieux, le mal était déjà fait.