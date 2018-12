URGENT - Cheikh Niasse persiste, signe et craque : "toute la famille est d'accord pour enterrer Sidy Lamine à Yoff"

Cheikh Niasse est revenu à la charge pour démentir le frère de son défunt père, concernant l'acheminement de la dépouille de Sidy Lamine à Kaolack. Il souligne que le corps de son père est toujours à la morgue de l'hôpital Principal et que toute la famille est d'accord à l'unanimité pour enterrer leur père et époux au cimetière de Yoff.



"Je vais commencer par démentir l'information selon laquelle le corps de mon père a été transporté à Kaolack. (...) En second lieu, toute la famille, à l'unanimité a décidé de respecter la dernière volonté de mon père, à savoir l'enterrer à Yoff.", a déclaré Cheikh Niasse en direct sur Walf Fm.



Aussi, le fils de Sidy Lamine Niasse a craqué en appelant toutes les populations à venir soutenir les enfants de Sidy Lamine Niasse dans ce qui constitue sa dernière volonté.



Ahmed Khalifa Niasse, le frère du défunt avait déclaré hier soir que la dépouille mortelle était en route pour Kaolack où il serait enterrée vendredi après la prière de Tisbarr.