URGENT - Décès du journaliste et formateur Jean Meissa Diop

Triste nouvelle pour la presse sénégalaise. Le journaliste et doyen Jean Meissa Diop est décédé ce dimanche, selon une information donnée par le Groupe Walfadjiri.



Il a été professeur et encadreur au Centre d’études des sciences et techniques de l’information (Cesti). Il était l’ancien Directeur de publication du quotidien Walf Grand’Place. Il a également été copté par feu Babacar Touré parmi les membres du CNRA.



PressAfrik présente ses condoléances à sa famille, à toute la presse sénégalaise.