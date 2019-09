URGENT - Lé Crash d’un hélicoptère militaire de l’armée sénégalaise fait 3 morts

Selon un communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des Armées (DIRPA) un hélicoptère de l'Armée de l'Air du Sénégal de type MI 35 a fait un crash à l'atterrissage dans la localité de Bouar en république Centraficaine. L'accident a fait 3 morts et un blessé.



Selon le document officiel, l'hélicoptère revenait d'une mission opérationnelle au profit de la Mission multidimensionnelles intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique (Minusca) et fait partie de la flotte d'hélicoptères sénégalais engagés dans le cadre de la mission de soutien à la paix dans ce pays.



Les autorités de l'Armée sénégalaise sont en contact permanent avec celles de l'Onu en vue de l'évacuation du militaire blessé et du rapatriement des trois dépouilles.