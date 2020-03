URGENT - Macky interdit tous les rassemblements et suspend les cours dans les écoles et universités

Au terme d'une réunion d'urgence convoquée au palais ce samedi 14 mars 2020, le chef de l'Etat Macky Sall a annoncé une série de mesures pour lutter contre la propagation du Coronavirus.



"Sur proposition du Comité national de gestion des épidémies, j'ai décidé, premièrement, de l'interdiction pour une durée de 30 jours, de toutes les manifestations publiques sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, la suppression temporaire de l'accueil des bateaux de croisière sur le territoire national et le renforcement systématique des contrôles sanitaires dans nos frontières terrestres, aériennes et maritimes.

Troisièmement, la suspension des enseignements dans les écoles et universités pour une durée de trois semaines, à compter du lundi 16 mars 2020.

Quatrièmement, le renforcement de la protection des personnels de santé, de sécurité, de défense et de secours mobilisés.

Cinquièmement, la suspension des formalités nationales liées au pèlerinage de l'année 2020 aux lieux saints de l'Islam et de la Chrétienté.

S'agissant de la célébration de la fête du 04 avril, je présiderai au Palais de la République une cérémonie de prise d'armes. Toutes les autres manifestations habituellement prévues pour la fête nationale sont annulées sur l'ensemble du territoire national."