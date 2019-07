URGENT - Un violent choc entre camion et un taxi-clando sur le chemin des ICS fait deux morts (Photo)

Un peu plus d'un mois après la mort du jeune Yatma Diop, fauché mortellement par un camion loué par les Industries Chimiques du Sénégal près de a gare routière de Mboro, un autre camion en partance pour les carrières qui se trouvent dans les concessions minières de l'entreprise gérée par Indorama a violemment heurté un taxi-clando à bord duquel se trouvaient deux personnes.



Le chauffeur du clando, Ibrahima Ndiaye qui habite Darou Khoudoss est mort sur le coup. La deuxième personne, qui été évacuée de manière express par une ambulance des ICS à Thiès, a finalement succombé à ses blessures, selon une source qui se trouve sur place. Il s’appelle Alioune Cissokho et habite à Mboro, c’était un prestataire en froid des ICS.



Le clando immatriculé ZG 0430 B transportait un prestataire des ICS. Le camion qui est à l'origine du drame est immatriculé TH 7243 G.



Les faits se sont déroulés ce mercredi 24 juillet 2019, dans l'après-midi, près du stade de football de la commune de Darou Khoudoss. Ce tronçon Darou Khoudoss-ICS est parsemé de nids de poule et est d'une piètre qualité. Les populations ont à plusieurs reprises interpellé les ICS pour sa reconstruction. En vain.



Nous y reviendrons...