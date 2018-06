USA : Lamine Mbacké condamné à 1 an pour évasion à l’aéroport de New York

Lors de son arrestation, il a présenté une carte d’identité de l’Ohio portant le nom d’Anthonio Lamonta. Prétendant être originaire d’Équateur plutôt que Sénégalais. Âgé de 31 ans, le fils du diplomate vit aux États-Unis depuis 2005.



Selon le journal Les Echos qui donne l’information, Mohamadou Lamine Mbacké est dépeint comme un homme violent et extrêmement dangereux.

Le fils d’un diplomate sénégalais, Mohamadou Lamine Mbacké vient d’être condamné à un (1) an de prison pour évasion. Il a été jugé vendredi dernier pour évasion à l’aéroport de New York.Lamine Mbacké s’était évadé de façon spectaculaire le 27 mars dernier à l'aéroport John Fitzgerald Kennedy de New York, alors qu’il devait être rapatrié au Sénégal.