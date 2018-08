Ucad : Des disparités existent dans le paiement des bourses (Saes)

Les Etudiants de l’Université cheikh Anta Diop de Dakar ont barré ce mardi l’avenue portant le même nom pour réclamer le paiement de leur bourse. Et selon Aliou Dème, l'action des étudiants est motivée par une défaillance due au nombre important qui veut percevoir pratiquement en même temps.



Le Coordonnateur du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Saes/Ucad) qui s’exprimait sur Sud Fm, relève en effet que des disparités dans le paiement des bourses existent bel et bien.



«Il y a des étudiants qui perçoivent leur bourse et il y a d’autres qui disent qu’ils veulent leur bourse. Qu’est-ce qui fait cette disparité ? On n’a pas d’informations par rapport à ça mais je me demande si ce n’est pas dû au grand nombre qui fait que tout le monde ne peut pas percevoir sa bourse en même temps», déclare-t-il.



A l’en croire, il est temps que les autorités travaillent à diversifier les lieux de paiement afin que les étudiants aient un accès plus facile à leur argent.